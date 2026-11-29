Por que Cauã Reymond nunca fez papel de pai na TV Globo: a resistência em envelhecer o galã
Aos 46 anos, ator segue escalado como galã e pode viver romance com Mel Maia, de 22, em Avenida Brasil 2
Cauã Reymond, 46 anos, parece escapar da passagem do tempo nas novelas da Globo. Apesar de mais de duas décadas de carreira e de ser pai de Sofia, 14, fruto do relacionamento com Grazi Massafera, o ator continua sendo escalado principalmente para personagens solteiros envolvidos em romances e triângulos amorosos.
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Nos últimos anos, viveu os gêmeos Christian e Renato em Um Lugar ao Sol (2021), Caio em Terra e Paixão (2023) e o sedutor César no remake de Vale Tudo (2025). Em 2026, protagonizou a série Jogada de Risco, do Globoplay, como Maurício, um ex-jogador de futebol que se torna empresário de atletas. Todos sem filhos.
A paternidade chegou a fazer parte de seus personagens, mas raramente ocupou o centro das histórias. Em Terra e Paixão, Caio se tornou padrasto de João e pai de gêmeos com Aline, interpretada por Barbara Reis. Já em Avenida Brasil (2012), Jorginho e Nina terminaram a novela com um filho. A tendência pode continuar em Avenida Brasil 2, prevista para janeiro de 2027. Cauã voltará ao papel de Jorginho e deverá formar um novo par romântico com Mel Maia, 22. O filho da primeira temporada, porém, vai ser dado como morto. A atriz, que interpretou Nina na infância na primeira versão da novela, viverá uma personagem inédita.
Enquanto isso, mulheres bem mais jovens vivem mães nas tramas da emissora. Só para citar uma com a qual ele mesmo se relacionou na vida real: Grazi Massafera foi mãe em Três Graças (2025). Não há problema algum em não escalarem o ator para viver um pai do começo ao fim numa ficção. Mas essa resistência só ajuda a exemplificar como a manutenção de certos estereótipos masculinos reforçam valores que diferenciam os gêneros para o público. O galã, sempre pronto para conhecer e amar alguém, nunca está envolvido com filhos.
Ao dar herdeiros a um personagem interpretado por Cauã, a emissora assumiria uma virada de chave junto ao telespectador: seu principal galã, enfim, envelheceu. Algo que, em tempos ainda escassos de outros rostos para assumirem o mesmo patamar na ficção, parece ser entendido como cauteloso.