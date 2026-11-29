Cauã Reymond, 46 anos, parece escapar da passagem do tempo nas novelas da Globo. Apesar de mais de duas décadas de carreira e de ser pai de Sofia, 14, fruto do relacionamento com Grazi Massafera, o ator continua sendo escalado principalmente para personagens solteiros envolvidos em romances e triângulos amorosos.

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Nos últimos anos, viveu os gêmeos Christian e Renato em Um Lugar ao Sol (2021), Caio em Terra e Paixão (2023) e o sedutor César no remake de Vale Tudo (2025). Em 2026, protagonizou a série Jogada de Risco, do Globoplay, como Maurício, um ex-jogador de futebol que se torna empresário de atletas. Todos sem filhos.

A paternidade chegou a fazer parte de seus personagens, mas raramente ocupou o centro das histórias. Em Terra e Paixão, Caio se tornou padrasto de João e pai de gêmeos com Aline, interpretada por Barbara Reis. Já em Avenida Brasil (2012), Jorginho e Nina terminaram a novela com um filho. A tendência pode continuar em Avenida Brasil 2, prevista para janeiro de 2027. Cauã voltará ao papel de Jorginho e deverá formar um novo par romântico com Mel Maia, 22. O filho da primeira temporada, porém, vai ser dado como morto. A atriz, que interpretou Nina na infância na primeira versão da novela, viverá uma personagem inédita.

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Enquanto isso, mulheres bem mais jovens vivem mães nas tramas da emissora. Só para citar uma com a qual ele mesmo se relacionou na vida real: Grazi Massafera foi mãe em Três Graças (2025). Não há problema algum em não escalarem o ator para viver um pai do começo ao fim numa ficção. Mas essa resistência só ajuda a exemplificar como a manutenção de certos estereótipos masculinos reforçam valores que diferenciam os gêneros para o público. O galã, sempre pronto para conhecer e amar alguém, nunca está envolvido com filhos.

Ao dar herdeiros a um personagem interpretado por Cauã, a emissora assumiria uma virada de chave junto ao telespectador: seu principal galã, enfim, envelheceu. Algo que, em tempos ainda escassos de outros rostos para assumirem o mesmo patamar na ficção, parece ser entendido como cauteloso.

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