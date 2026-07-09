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Cultura

Por que Bonnie Tyler e Fábio Jr. gravaram dueto nos anos 1980

'Sem Limites Pra Sonhar' fez sucesso nas rádios brasileiras com letra bilíngue

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jul 2026, 09h26 | Atualizado em 9 jul 2026, 09h26
Montagem em preto e branco de dois cantores: à esquerda, um homem sorrindo com microfone na mão, camisa branca e suspensórios; à direita, uma mulher com cabelo volumoso e maquiagem marcante, cantando em um microfone, usando brincos grandes e jaqueta com detalhes
Fábio Jr. e Bonnie Tyler nos anos 1980 (Suzie Gibbons/Redferns/Getty Images)
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Por que Bonnie Tyler e Fábio Jr. gravaram dueto nos anos 1980 Priorizar nos meus resultados Google

Nesta quarta-feira, 8, morreu a cantora galesa Bonnie Tyler, voz inesquecível do hit Total Eclipse of the Heart, aos 75 anos. A artista havia passado por uma cirurgia intestinal de emergência em maio que a levou a coma induzido, retomou a consciência em junho e continuava sob cuidado intensivo. A causa exata da morte não foi divulgada.

Com isso, milhares de fãs têm relembrado seus sucessos para além da canção composta por Jim Steinman. Entre eles, um chama a atenção dos brasileiros: Sem Limite Pra Sonhar (Reaching for the Infinite Heart), dueto que divide com o paulista Fábio Jr.

Gravada em 1986, a faixa foi o primeiro single promocional do disco homônimo do brasileiro, lançado em fevereiro do ano seguinte, e só aconteceu devido aos esforços de executivos da gravadora multinacional CBS, que representava ambos os artistas. Na época, fazia apenas três anos que Bonnie havia lançado Total Eclipse of the Heart e Fábio buscava permanecer em alta após estourar no Brasil.

Sem Limite Pra Sonhar foi composta por Claudio Rabello a partir de Reaching for the Infinite Heart, música americana escrita por Mariano Pérez, Carlos Gómez, e Rosa Girón. Fábio cantou em português e Bonnie, em inglês. O clipe foi lançado em 1987 no Fantástico e ajudou a música a fazer sucesso nas rádios do país.

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TAGS:
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