Por que Bonnie Tyler e Fábio Jr. gravaram dueto nos anos 1980
'Sem Limites Pra Sonhar' fez sucesso nas rádios brasileiras com letra bilíngue
Nesta quarta-feira, 8, morreu a cantora galesa Bonnie Tyler, voz inesquecível do hit Total Eclipse of the Heart, aos 75 anos. A artista havia passado por uma cirurgia intestinal de emergência em maio que a levou a coma induzido, retomou a consciência em junho e continuava sob cuidado intensivo. A causa exata da morte não foi divulgada.
Com isso, milhares de fãs têm relembrado seus sucessos para além da canção composta por Jim Steinman. Entre eles, um chama a atenção dos brasileiros: Sem Limite Pra Sonhar (Reaching for the Infinite Heart), dueto que divide com o paulista Fábio Jr.
Gravada em 1986, a faixa foi o primeiro single promocional do disco homônimo do brasileiro, lançado em fevereiro do ano seguinte, e só aconteceu devido aos esforços de executivos da gravadora multinacional CBS, que representava ambos os artistas. Na época, fazia apenas três anos que Bonnie havia lançado Total Eclipse of the Heart e Fábio buscava permanecer em alta após estourar no Brasil.
Sem Limite Pra Sonhar foi composta por Claudio Rabello a partir de Reaching for the Infinite Heart, música americana escrita por Mariano Pérez, Carlos Gómez, e Rosa Girón. Fábio cantou em português e Bonnie, em inglês. O clipe foi lançado em 1987 no Fantástico e ajudou a música a fazer sucesso nas rádios do país.
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