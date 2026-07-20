Por que Anitta pode recusar convite para ser rainha de bateria no Rio

Convidada para assumir o posto de rainha de bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel no Carnaval de 2026, Anitta afirma não ter tomado uma decisão a respeito da proposta. “Fui convidada e me senti extremamente honrada. Fiquei pensando bastante, demorei muitos meses pensando, porque é uma coisa que eu quero muito, sou muito fã da Mocidade”.

De acordo com Anitta, o principal motivo da dúvida é a falta de segurança quanto ao tempo disponível para se dedicar ao cargo. “Esse cargo de rainha é um cargo em que você precisa estar lá sempre, você tem que estar se dedicando. E eu aceitar a coisa e não estar fazendo o que acredito que tem que ser feito como rainha, eu não sei se acho justo. Talvez eu prefira deixar um espaço para alguém da comunidade que vai estar lá no maior amor. Não que eu não estivesse, mas talvez o tempo de dedicação eu não teria para oferecer tanto assim”, disse.

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