Por que Ana Maria Braga nunca aceitou convite de editoras para relatar sua luta contra o câncer

Em entrevista exclusiva às Páginas Amarelas de VEJA dessa semana, Ana Maria Braga explicou por que nunca aceitou convites de editoras para relatar sua longa jornada na luta contra o câncer.

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“Se uma pessoa sabe que está com câncer e quer conversar comigo, ouvir o que penso, falo com ela o tempo que for preciso. Não me atrapalha, não me machuca. Às vezes, percebo que consigo transmitir o que aquela pessoa não tem no horizonte: esperança. Mas o que passei não faz de mim arauto do câncer. Não vejo por que me tornar exemplo em livro. Só para ganhar uma grana e virar best-seller? Cada um tem sua vivência, é algo muito particular”.

A conversa com a apresentadora do Mais você e do Chef de Alto Nível, conduzida pelo colunista de GENTE Valmir Moratelli, pode ser lida na íntegra AQUI.