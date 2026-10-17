Por que Ana Maria Braga nunca aceitou convite de editoras para relatar sua luta contra o câncer
Apresentadora é a entrevistada das Páginas Amarelas de VEJA dessa semana
Em entrevista exclusiva às Páginas Amarelas de VEJA dessa semana, Ana Maria Braga explicou por que nunca aceitou convites de editoras para relatar sua longa jornada na luta contra o câncer.
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“Se uma pessoa sabe que está com câncer e quer conversar comigo, ouvir o que penso, falo com ela o tempo que for preciso. Não me atrapalha, não me machuca. Às vezes, percebo que consigo transmitir o que aquela pessoa não tem no horizonte: esperança. Mas o que passei não faz de mim arauto do câncer. Não vejo por que me tornar exemplo em livro. Só para ganhar uma grana e virar best-seller? Cada um tem sua vivência, é algo muito particular”.
A conversa com a apresentadora do Mais você e do Chef de Alto Nível, conduzida pelo colunista de GENTE Valmir Moratelli, pode ser lida na íntegra AQUI.