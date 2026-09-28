Por que Ana Maria Braga ficará 45 dias fora do ‘Mais Você’
Apresentadora se dedicará às gravações do reality 'Chef de Alto Nível', no Rio de Janeiro
Gil do Vigor e Tati Machado anunciaram nesta segunda-feira, 28, que Ana Maria Braga ficará 45 dias afastada do Mais Você. O motivo é bom: a apresentadora vai se dedicar às gravações da segunda temporada do reality culinário Chef de Alto Nível, que estreia em 13 de outubro na TV Globo.
Enquanto o Mais Você é gravado em São Paulo desde 2021, o reality é produzido no Rio de Janeiro. Ana Maria, porém, não sumirá totalmente do matinal. A partir de quarta-feira, 30, ela comanda o quadro de entrevistas Seleção de Alto Nível, que vai apresentar os competidores ao público como aquecimento para a estreia. “Você já vai conhecer todos eles. Sabendo quem eles são, de onde eles vêm, o que eles gostam, o que eles fazem”, descreveu Gil do Vigor.
Em cada episódio do quadro, Ana Maria entrevistará três participantes, que também darão dicas de cozinha ao público. Ao todo, o Chef de Alto Nível terá 24 competidores, divididos em três categorias: profissionais, amadores e criadores de conteúdo da internet.
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