Por que Ana Maria Braga ficará 45 dias fora do ‘Mais Você’

Gil do Vigor e Tati Machado anunciaram nesta segunda-feira, 28, que Ana Maria Braga ficará 45 dias afastada do Mais Você. O motivo é bom: a apresentadora vai se dedicar às gravações da segunda temporada do reality culinário Chef de Alto Nível, que estreia em 13 de outubro na TV Globo.

Enquanto o Mais Você é gravado em São Paulo desde 2021, o reality é produzido no Rio de Janeiro. Ana Maria, porém, não sumirá totalmente do matinal. A partir de quarta-feira, 30, ela comanda o quadro de entrevistas Seleção de Alto Nível, que vai apresentar os competidores ao público como aquecimento para a estreia. “Você já vai conhecer todos eles. Sabendo quem eles são, de onde eles vêm, o que eles gostam, o que eles fazem”, descreveu Gil do Vigor.

Em cada episódio do quadro, Ana Maria entrevistará três participantes, que também darão dicas de cozinha ao público. Ao todo, o Chef de Alto Nível terá 24 competidores, divididos em três categorias: profissionais, amadores e criadores de conteúdo da internet.

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