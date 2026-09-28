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Cultura

Por que Ana Maria Braga ficará 45 dias fora do ‘Mais Você’

Apresentadora se dedicará às gravações do reality 'Chef de Alto Nível', no Rio de Janeiro

Por Lucas Almeida 28 set 2026, 12h26 | Atualizado em 28 set 2026, 14h27
Ana Maria Braga no 'Mais Você'
Ana Maria Braga no 'Mais Você' (TV Globo/Reprodução)
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Por que Ana Maria Braga ficará 45 dias fora do ‘Mais Você’ Priorize VEJA no Google

Gil do Vigor e Tati Machado anunciaram nesta segunda-feira, 28, que Ana Maria Braga ficará 45 dias afastada do Mais Você. O motivo é bom: a apresentadora vai se dedicar às gravações da segunda temporada do reality culinário Chef de Alto Nível, que estreia em 13 de outubro na TV Globo.

Enquanto o Mais Você é gravado em São Paulo desde 2021, o reality é produzido no Rio de Janeiro. Ana Maria, porém, não sumirá totalmente do matinal. A partir de quarta-feira, 30, ela comanda o quadro de entrevistas Seleção de Alto Nível, que vai apresentar os competidores ao público como aquecimento para a estreia. “Você já vai conhecer todos eles. Sabendo quem eles são, de onde eles vêm, o que eles gostam, o que eles fazem”, descreveu Gil do Vigor.

Em cada episódio do quadro, Ana Maria entrevistará três participantes, que também darão dicas de cozinha ao público. Ao todo, o Chef de Alto Nível terá 24 competidores, divididos em três categorias: profissionais, amadores e criadores de conteúdo da internet.

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