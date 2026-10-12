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Cultura

Por que a atriz Amanda Seyfried hoje se recusa a filmar cenas de sexo

Atriz agora estabelece limites mais claros na carreira e se abriu sobre desconfortos do passado em entrevista

Por Ana Rita Fernandes 12 out 2026, 17h53 | Atualizado em 12 out 2026, 17h53
Mulher jovem de cabelos loiros e ondulados, com expressão pensativa, usando um top preto de renda, em ambiente com luzes quentes desfocadas ao fundo
Amanda Seyfried em 'O Preço da Traição', um de seus trabalhos de maior cunho erótico (//Divulgação)
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Por que a atriz Amanda Seyfried hoje se recusa a filmar cenas de sexo Priorize VEJA no Google

Durante uma conversa com Alec Baldwin no Festival Internacional de Cinema de Hamptons, nos Estados Unidos, Amanda Seyfried revelou que recusou um projeto televisivo por causa da frequência de cenas íntimas. “Eu não quero fazer isso. Fico desconfortável. Não estou a fim disso neste momento”, afirmou.

“Talvez, se [o projeto] surgisse novamente [mais adiante], eu estivesse em outro momento. Mas não quero lidar com a ideia de ficar nua com um estranho”, acrescentou Seyfried.

A decisão reflete uma mudança na maneira como a atriz, indicada ao Oscar, encara os limites entre a vida profissional e a intimidade. Segundo ela, atuar em cenas do tipo pode se tornar mais complicado com o passar dos anos, já que envolve demonstrar afeto por pessoas com quem não necessariamente existe uma relação fora das telas. “Às vezes é ótimo. Às vezes é muito desconfortável”, disse.

No passado, ela participou de projetos apimentados como O Preço da Traição (2009), thriller erótico para o qual ficou nua, e Lovelace (2013), no qual interpretou uma das estrelas mais famosas da indústria pornográfica americana.

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Hoje, Seyfried afirma estar mais disposta a impor limites, inclusive fora dos sets. Mãe de dois filhos, ela contou a Baldwin que passou a recusar pedidos de fotos quando está acompanhada das crianças. Ao negar um clique durante um passeio com a filha Nina, ouviu da menina que era motivo de orgulho. A reação fez a atriz perceber que não deveria precisar da aprovação da própria filha para se sentir autorizada a dizer não.

“Tenho filhos que prestam atenção no que faço, então preciso ser menos passiva”, afirmou. Para Seyfried, o bem-estar da família deve vir antes das expectativas do público.

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Atualmente, ela se prepara para lançar o musical Octet, dirigido por Lin Manuel Miranda, e o drama A Vida e as Mortes de Wilson Shedd, que integra a programação da 50ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo.

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