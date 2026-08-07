Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas em casa por 29,90
Cultura

Por que a Amazon exigiu três diretores e o retorno de Fernando Meirelles à câmera no maior filme do estúdio

Corrida dos Bichos estreou nesta sexta-feira, 7, na plataforma de streaming da Amazon

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 ago 2026, 14h03
Três homens posam sorrindo para a câmera. Da esquerda para a direita: um homem de óculos e camiseta azul-marinho, outro de barba e óculos com moletom azul, e um terceiro de barba rala e jaqueta bege sobre camiseta preta. O fundo é escuro, com um sofá de couro e um projetor visíveis.
Fernando Meirelles, Ernesto Solis e Fernando Pesavendo, diretores de Corrida dos Bichos, filme do Prime VIDEO  (Amazon Prime Video/Reprodução)
Continua após publicidade
Por que a Amazon exigiu três diretores e o retorno de Fernando Meirelles à câmera no maior filme do estúdio Priorizar nos meus resultados Google

Estreou nesta sexta-feira, 7, o filme nacional Corrida dos Bichos, no Prime Video. Criado por Ernesto Solis, que também dirige a produção ao lado de Rodrigo Pesavento e Fernando Meirelles, o longa retrata um Rio de Janeiro em um futuro distópico, em que pessoas usam máscaras de bichos para disputar uma competição violenta e até mortal por um prêmio milionário. A VEJA, o trio conversou sobre o projeto.

Confira a conversa na íntegra:

VEJA: Como surgiu o desejo de criar essa história, que pega algo tão brasileiro e carioca quanto o jogo do bicho e o transforma em uma narrativa distópica, com uma pegada que lembra outras produções — embora eu saiba que foi concebida antes de Jogos Vorazes e Round 6. E por que se dividiram em seis mãos para fazer a direção do filme?

Ernesto Solis: Originalmente, um produtor franco-português que trabalhava com o Luc Besson viu meu trabalho e se interessou. Na época, eu estava fazendo uma história em quadrinhos futurista no Rio de Janeiro. Ele gostou dessa combinação de futuro com o Rio. Vi aí uma oportunidade de falar do futuro, mas sem querer emular uma estética ou temática estrangeira. Era uma oportunidade de falar de um futuro muito brasileiro. Daí veio a ideia de trazer o jogo do bicho como esse elemento característico. A partir disso, fui desenvolvendo essa história: mais do que prever o futuro, eu queria fazer uma alegoria da nossa sociedade, do presente, do passado e desse jogo social perverso. Funcionou. Depois vieram outros filmes que brincam com essa ideia de jogo. Sobre a divisão de direção, acho que o Fernando pode falar melhor.

Siga
Continua após a publicidade

Fernando Meirelles: O Ernesto tinha esse conceito há 20 anos, tentou vender de vários jeitos e acabou que finalmente o Prime Video resolveu comprar. O Ernesto fez bastante televisão, mas não tinha experiência em longa-metragem, e as cenas de ação são muito complexas. Então trouxemos o Pesavento para o pacote. O Pesa é um diretor de publicidade e streaming muito bom com câmera e com a gramática de cinema, sendo o cara ideal para a ação. Esse seria o time. Porém, dois meses antes de começar a pré-produção, a Amazon falou: “Nem o Pesa nem o Ernesto fizeram longa, e este é o maior orçamento que temos no momento. Precisamos que você entre para o pessoal em Los Angeles se sentir seguro”. Aí eu entrei com a perspectiva de realizar o projeto do Ernesto — a visão era dele, o roteiro era dele e ele sempre tinha a última palavra. Foi muito prazeroso trabalhar desse jeito. A responsabilidade do conceito era dele, e eu foquei em tentar fazer da melhor forma possível as cenas que assumi. Voltei a operar câmera e a criar imagens, o que foi sensacional, pois fazia muito tempo que eu não operava. Nós loteamos o roteiro: toda a ação era do Pesa, e o drama ficou metade com o Ernesto e metade comigo. Para um filme desse tamanho, foi bom ter três diretores para dividir a responsabilidade sem ninguém enlouquecer, permitindo uma preparação muito maior.

Ernesto Solis: E tinha que caber em um plano de filmagem apertado, então era importante ter três.

Continua após a publicidade

Fernando Meirelles: O filme teria 10 semanas para filmar, que era o que cabia no orçamento. Um pouco antes de começar, perdemos duas semanas. Se não houvesse três diretores, não teríamos dado conta.

VEJA: Fernando, como foi traduzir as ideias do Ernesto para as cenas de ação e drama, tocando em um tema que dialoga muito com o Brasil de hoje, com as apostas e o jogo do bicho?

Continua após a publicidade

Rodrigo Pesavento: Como gaúcho morando em São Paulo, quando eu estava no Rio de Janeiro visitando as locações e tentando ser criativo com as paisagens da cidade — definindo a performance do parkour e por quais momentos da cidade ele passaria —, eu me perguntava: o que tem de mais distópico do que esse Rio de Janeiro que enxergo agora? É um presente distópico. Já existe uma criatividade do brasileiro, e o Rio de Janeiro tem o DNA disso pronto. Para mim, estava pronto.

VEJA: O filme termina de forma um pouco aberta. Já existe conversa para fazer uma sequência?

Continua após a publicidade

Ernesto Solis: Temos história para contar e dá para fazer uma trilogia se quiser, mas depende do resultado deste primeiro filme. Não tem nada definido, mas, se funcionar, temos vontade e história.

Fernando Meirelles: Se funcionar, a gente quer fazer.

Continua após a publicidade

VEJA: Para concluir: a questão da desigualdade é muito presente na história. De onde veio a inspiração para abordar esses assuntos, mesmo se tratando de um futuro não tão distante da nossa realidade?

Ernesto Solis: Eu sempre tive vontade de fazer uma alegoria da nossa realidade, mais do que prever o futuro. O jogo do bicho serviu para construir essa alegoria na qual você tem uma elite jogando em um lugar muito confortável, sem nem precisar se mexer, enquanto a população tem que literalmente correr atrás do prejuízo da vida feito bicho. Eu tinha vontade de fazer isso fora do registro do realismo social. O Brasil tem uma tradição no cinema social, mas tentar construir esse tipo de alegoria em cima de uma fábula futurista era algo inédito. Esse foi o desejo inicial: tentar fazer isso nesse registro.

Publicidade
TAGS:
Amazon
Em Cartaz
filme brasileiro
prime video
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).