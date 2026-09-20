Por onde andam: 5 atores que sumiram após se destacar em ‘Malhação’

No ar, de forma ininterrupta, por 25 anos, a novela adolescente Malhação foi um marco na TV brasileira por dar espaço e lançar muitos jovens atores que se destacariam nos anos posteriores. Nomes como Marjorie Estiano, Nathalia Dill, Cauã Reymond e Sophie Charlotte começaram na produção e ganharam um espaço tremendo no audiovisual brasileiro após isso. Por outro lado, houve quem marcou época em suas edições, mas não repetiu o mesmo sucesso no prosseguimento de suas carreiras. Em meio a especulações sobre um possível retorno da obra, dessa vez no formato de novela vertical, a coluna GENTE relembra os ex-Malhação que sumiram do radar.

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Guilherme Berenguer

Protagonista da edição de 2004 da novela teen, Guilherme marcou o público como o roqueiro Gustavo, líder da Vagabanda, em uma das temporadas mais aclamadas de Malhação. Depois, participou de outras novelas da TV Globo, como Sinhá Moça e Bang Bang, mas sem o mesmo destaque. Seu principal trabalho na emissora nesse período foi como apresentador do Globo Ecologia, que comandou entre 2006 e 2009. Guilherme só voltou a viver um protagonista em 2010, em Vidas em Jogo, da Record. Essa foi sua única novela na emissora de Edir Macedo, onde ainda fez uma participação na série bíblica Milagres de Jesus, em 2014. O ator se mudou para Los Angeles, nos Estados Unidos, onde vive atualmente com a família. Nos últimos dez anos, seu único trabalho foi a série bíblica A Vida de Jó, lançada em 2025.

Isabella Santoni

Aos 19 anos, Isabella conquistou a audiência como a lutadora Karina, uma das personagens mais importantes de Malhação Sonhos, edição de 2014 do folhetim. Embora não fosse a protagonista, papel que pertencia a Bruna Hamú, que interpretava sua irmã, poucos personagens foram tão marcantes quanto a irritadiça atleta e seu par romântico, Pedro, vivido por Rafa Vitti. O sucesso parecia apontar para uma longa carreira nas novelas, o que não ocorreu. Isabella participou de apenas duas obras na TV Globo — A Lei do Amor e Orgulho e Paixão — e, desde então, teve sua atuação reduzida à presença na série Dom, do Prime Video, e a uma aparição especial na 4.ª temporada de A Divisão, do Globoplay.

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André Marques

Um dos primeiros personagens de sucesso da novela teen, André Marques foi alçado ao estrelato por sua atuação como Mocotó em Malhação, participando de não mais do que seis temporadas, chegando a protagonizar a 5ª temporada do folhetim. Depois do fim de sua participação, o ator passou por uma transformação na carreira e tornou-se apresentador, marcando época no Vídeo Show, onde ficou entre 2002 e 2012. Após deixar o programa, ele apresentou outras atrações da TV Globo, mas sem o sucesso de outrora. Atualmente, André está fora da TV e grava conteúdo para suas redes sociais.

Alexandre Slaviero

Outro recordista de participações em Malhação, estando presente em quatro temporadas da obra, Alexandre Slaviero interpretou o galã Kiko, que se tornou muito querido pelo público devido à sua presença nos núcleos cômicos da obra. Ele deixou a novela em 2006, participando de algumas novelas da TV Globo, mas sem repetir o destaque de outrora. A partir de 2016, Alexandre passou a integrar o elenco de produções bíblicas da TV Record, onde ficou até 2021, com seu último trabalho sendo a novela Gênesis. Ele está afastado do audiovisual desde então.

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Sergio Hondjakoff

Eternizado como o cômico Cabeção, Sergio Hondjakoff foi uma das principais atrações de Malhação por seis temporadas. Embora já tivesse participado de produções da TV Globo antes do papel, o ator alcançou o auge da carreira como o gerente trapalhão do Gigabyte. No entanto, sua trajetória profissional perdeu força após o fim do programa. Ele participou das novelas Pé na Jaca, da Globo, e Bela, a Feia, da Record, antes de praticamente desaparecer da televisão. Em 2018, fez uma rápida participação na série Impuros, da Disney, e só voltou aos holofotes em 2026, como participante de A Fazenda. Nesse intervalo, muita coisa aconteceu na vida de Sergio. Em 2014, ele lançou uma carreira como funkeiro e, posteriormente, mudou-se para Nova York, onde trabalhou como caixa em um restaurante. O ator também passou por 12 internações em razão do vício em drogas. Atualmente, está no elenco de A Fazenda 18, da Record.