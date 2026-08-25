Por onde anda Cecilia Dassi, promessa mirim da Globo que abandonou carreira
Atriz fez sucesso como Sandrinha em 'Por Amor' (1997)
Longe da TV há quase duas décadas, Cecília Dassi voltou a chamar atenção ao fazer uma rara aparição. Aos 36 anos, a ex-atriz mirim, eternizada como a Sandrinha de Por Amor (1997), foi reconhecida em um aeroporto do Rio de Janeiro atendeu aos pedidos de fotos no local.
Depois de deixar a televisão, em 2009, Cecília mudou completamente de carreira, deixando a atuação para se dedicar à psicologia. Nas redes sociais, onde reúne mais de 460 mil seguidores, ela tem o hábito de compartilhar conteúdos ligados à profissão e mantém o contato com o público que a acompanhou desde a infância.
Além do sucesso escrito por Manoel Carlos, Dassi atuou em novelas como Suave Veneno (1999), A Padroeira (2001), O Beijo do Vampiro (2002) e Alma Gêmea (2005).