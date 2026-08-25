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Cultura

Por onde anda Cecilia Dassi, promessa mirim da Globo que abandonou carreira

Atriz fez sucesso como Sandrinha em 'Por Amor' (1997)

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 ago 2026, 09h33 | Atualizado em 25 ago 2026, 12h50
Menina de cabelos castanhos longos e franja, olhos azuis, sorrindo levemente, vestindo blusa branca com detalhes rendados no decote, em ambiente interno com estante ao fundo
Atriz Cecília Dassi em 'Por Amor' (Globo/Reprodução)
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Longe da TV há quase duas décadas, Cecília Dassi voltou a chamar atenção ao fazer uma rara aparição. Aos 36 anos, a ex-atriz mirim, eternizada como a Sandrinha de Por Amor (1997), foi reconhecida em um aeroporto do Rio de Janeiro atendeu aos pedidos de fotos no local.

Depois de deixar a televisão, em 2009, Cecília mudou completamente de carreira, deixando a atuação para se dedicar à psicologia. Nas redes sociais, onde reúne mais de 460 mil seguidores, ela tem o hábito de compartilhar conteúdos ligados à profissão e mantém o contato com o público que a acompanhou desde a infância.

Além do sucesso escrito por Manoel Carlos, Dassi atuou em novelas como Suave Veneno (1999), A Padroeira (2001), O Beijo do Vampiro (2002) e Alma Gêmea (2005).

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Mulher jovem de cabelos castanhos ondulados, sorrindo, com uma mochila nas costas e blusa preta com pérolas. À esquerda, ela olha para a direita com a mão no peito, em frente a uma parede de azulejos azuis e brancos. À direita, ela olha para cima e para a direita, com um pilar claro ao fundo
Cecília Dassi, a Sandrinha de ‘Por Amor’ (Instagram/Reprodução)
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