Por onde anda Cecilia Dassi, promessa mirim da Globo que abandonou carreira

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Cecilia Dassi, eternizada como a Sandrinha de Por Amor, reapareceu após quase duas décadas longe da TV, sendo reconhecida em um aeroporto. A ex-atriz mirim, agora psicóloga, trocou a atuação pela nova carreira em 2009 e hoje compartilha conteúdos da área em suas redes sociais, mantendo contato com seu público.

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Longe da TV há quase duas décadas, Cecília Dassi voltou a chamar atenção ao fazer uma rara aparição. Aos 36 anos, a ex-atriz mirim, eternizada como a Sandrinha de Por Amor (1997), foi reconhecida em um aeroporto do Rio de Janeiro atendeu aos pedidos de fotos no local.

Depois de deixar a televisão, em 2009, Cecília mudou completamente de carreira, deixando a atuação para se dedicar à psicologia. Nas redes sociais, onde reúne mais de 460 mil seguidores, ela tem o hábito de compartilhar conteúdos ligados à profissão e mantém o contato com o público que a acompanhou desde a infância.

Além do sucesso escrito por Manoel Carlos, Dassi atuou em novelas como Suave Veneno (1999), A Padroeira (2001), O Beijo do Vampiro (2002) e Alma Gêmea (2005).

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