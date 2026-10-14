Por dentro da casa milionária que filha única de Netinho herdou

Netinho deixa para a filha, Bruna Trindade, única herdeira do cantor, uma mansão avaliada em 6 milhões de reais, na praia de Guarajuba, litoral da Bahia. Conhecida como ‘Casa Musical’ pelos amigos do artista, era um espaço para amigos e familiares relaxarem, aproveitarem a praia, que fica a poucos passos do local. A voz do sucesso Milla faleceu nesta terça-feira, 13, em decorrência de um câncer do sistema linfático.

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A casa tem mais de 4 mil metros quadrados, oito quartos, 13 banheiros, varandas, jardim extenso e piscina. Com proximidade da praia e uma lagoa, era um recinto utilizado para se reconectar com a natureza. O baiano costumava cozinhar no local, publicava nas redes sociais fazendo exercícios na área externa e aproveitando a piscina.

No interior, o cantor instalou mármores Travertino, que, em média, custam 2,6 mil reais por metro quadrado. Na área de lazer, o lugar contava com sauna, academia e churrasqueira. Em 2021, tentou vender o espaço por 6 milhões de reais, porém desistiu.

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