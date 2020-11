Por causa da pandemia, festivais musicais se aglomeram em setembro de 2021

Como já era de se esperar, a sequência de cancelamentos de shows e festivais causados pela pandemia em 2020 está causando também uma sobreposição de datas em 2021. A organização do descolado festival paulistano Coala, com seu lineup focado em música brasileira, anunciou nesta terça-feira, 10, que o evento será realizado nos dias 11 e 12 de setembro do ano que vem, no mesmo final de semana do Lollapalooza. Doze dias depois, entre 24 e 30 de setembro e entre 1º e 3 de outubro, acontece o Rock in Rio.

A oitava edição do Coala Festival acontecerá no Memorial da América Latina, na Barra Funda, espaço que recebe o evento desde a sua primeira edição. A pré-venda dos ingressos já começaram no site Total Acesso com valores que vão de 60 reais a 130 reais. Neste ano, por causa da pandemia, o festival ocorreu de forma virtual, com os shows transmitidos por meio de lives. “Tenho a sensação de voltar pra casa depois de uma longa viagem”, disse Gabriel Andrade, em comunicado à imprensa. A programação ainda não foi divulgada.

Com o anúncio do Coala, o segundo semestre de 2021 será um dos períodos mais musicais do ano que vem. Se por um lado a notícia é boa, pois aponta para o retorno da normalidade, por outro lado, fará com que as pessoas tenham que escolher entre um e outro festival. Embora os três eventos apresentem atrações diferentes, eles naturalmente atraem também o mesmo tipo de público.