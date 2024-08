Políticos e famosos lamentam a morte de Silvio Santos, aos 93 anos

Amigos, políticos e famosos usaram as redes sociais para homenagear Silvio Santos. O apresentador morreu aos 93 anos em São Paulo, após 17 dias internado no Hospital Albert Einstein em decorrência de uma gripe causada pelo vírus H1N1.

O ex-presidente Jair Bolsonaro lamentou a morte do apresentador. “Hoje nos deixa Sílvio Santos, um exemplo de alegria e empreendedorismo para todos nós. Homem simples, de trato fácil, com um carisma irresistível. Começou como vendedor ambulante nas ruas do Rio e se tornou um dos maiores empresários de Comunicação do Brasil”, afirmou. Durante seu governo, Bolsonaro se aproximou do dono do SBT, tendo frequentado o programa em diversas ocasiões.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), prestou solidariedade aos familiares e amigos do comunicador. “Sua trajetória pessoal, familiar e profissional é exemplo para todos os brasileiros”, disse no X.

Carlos Alberto de Nóbrega, humorista e apresentador do SBT, postou uma foto ao lado do dono da emissora. “Foram 70 anos de uma amizade e uma saudade que será eterna”, disse no Instagram, ao postar uma foto ao lado do amigo de longa data.

Celso Portiolli, apresentador do programa Domingo Legal, também do SBT, disse ter "gratidão eterna" ao comunicador.

O Corinthians, inspiração de um dos ‘hits’ de Silvio Santos, também lamentou o falecimento do comunicador. “ Sempre irreverente, Silvio nunca escondeu sua paixão pelo Timão. Doutor, eu não me engano, meu coração é corinthiano”, diz o post. Torcedor do fluminense, o apresentador mostrava muita simpatia ao time paulista.