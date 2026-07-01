Policial do Village People, Victor Willis morre aos 74 anos

Victor Willis, vocalista principal do grupo Village People, cujo sucesso ‘YMCA’ se tornou marca constante nos eventos do público LGBT+, morreu aos 74 anos, informou sua esposa em uma publicação no Facebook nesta quarta-feira, 1º.

“É com profunda tristeza que devo anunciar a morte de meu marido, VICTOR WILLIS. Victor faleceu na terça-feira, 30 de junho de 2026, em consequência de uma doença breve, porém agressiva”, afirma a publicação na página oficial de Willis.

Desde a última campanha eleitoral nos Estados Unidos, ‘YMCA’ se tornou se tornou presença constante nos comícios do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que costuma dançar a música.

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(informações da AFP)