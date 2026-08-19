Polícia investiga possível conduta criminosa em morte de Hayden Panettiere

A polícia de Greenville está investigando se houve algum tipo de conduta criminosa por trás da morte da atriz Hayden Panettiere — que até o momento vem sendo tratada como suspeita de overdose pelas autoridades responsáveis.

De acordo com o TMZ, agentes visitaram a família do namorado da atriz, Brian Hickerson, nesta quarta-feira, 19, como parte das investigações. Segundo o relatório policial, Brian e seu irmão, Zach, estavam com Hayden no apartamento quando a estrela de Nashville teve uma parada cardíaca no domingo, 17. A ligação para o serviços de emergência foi feita por Brian, que teria entregue à polícia uma “sacola de medicamentos” pertencente à atriz.

Apesar dos esforços de reanimação dos agentes, Hayden não reagiu e foi declarada morta no local, aos 36 anos. O policial que atendeu à ocorrência, identificado no relatório como Matthew Bryan, disse que Zach estava “muito abalado” enquanto os paramédicos tentavam trazer a artista de volta. O documento atesta ainda que Brian não demonstrou emoção visível até que a morte foi anunciada.

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As investigações sobre a causa seguem em andamento, e a autópsia não revelou sinais de trauma no corpo. Os resultados dos exames toxicológicos, no entanto, ainda estão pendentes, e podem levar até três meses para serem concluídos.

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Relação marcada por violência e idas e vindas

Marcado por idas e vindas, o relacionamento de Hayden e Brian foi permeado por episódios violentos. Em seu livro de memórias, lançado em maio, a atriz relata que, em uma noite, Brian chegou a espanca-la com tanta brutalidade que ela não saiu de casa “por semanas” por conta dos ferimentos no rosto.

Ele foi preso em 2019, sob suspeita de violência doméstica a uma mulher não identificada. Em 2021, se declarou culpado pelas agressões, e foi condenado a 45 dias de prisão— 13 cumpridos na cadeia. Antes disso, A atriz tornou o caso público. “Estou preparada para fazer a minha parte para garantir que esse homem nunca mais machuque ninguém”, atestou ela em 2020.

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Apesar disso, o casal nunca se distanciou totalmente, e reatavam com frequência. Depois da morte de Hayden, a mãe da atriz, que não tinha uma boa relação com a filha há alguns anos, destacou que Brian estava com ela no momento da morte e que a família vinha tentando afastá-lo de Hayden “há bastante tempo”.

Além do relacionamento conturbado, Hayden lidou durante anos com o vício em álcool e opioides, intensificado por uma depressão pós-parto. Em 2020, passou oito meses internada em uma clínica de reabilitação, depois que um médico a alertou dos riscos de seguir abusando de substâncias. Em entrevistas recentes, alegou estar sóbria e “livre da escuridão” após anos sofrendo com a dependência química.