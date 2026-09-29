Polícia Civil inicia investigação sobre ameaça de morte contra Chico Buarque

A Polícia Civil do Rio de Janeiro iniciou a investigação sobre a ameaça de morte feita contra Chico Buarque nas redes sociais. O caso foi encaminhado à Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) na tarde de segunda-feira, 28, que realiza diligências para esclarecer as circunstâncias da publicação.

A ameaça foi publicada por um internauta na área de comentários de um portal e dizia: “Adoraria abreviar a vida deste desgraçado!”. O conteúdo foi posteriormente retirado do ar pela plataforma. Segundo a defesa do cantor, o comentário estaria relacionado às posições políticas de Chico.

Os advogados Maíra Fernandes e João Vicente Tinoco sustentam que a expressão “abreviar a vida” configura, em tese, ameaça prevista no artigo 147 do Código Penal. O documento também afirma que o comentário teria ultrapassado os limites da manifestação política e da liberdade de expressão. O autor da mensagem foi identificado como um médico regularmente inscrito no Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais (CRM-MG).

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