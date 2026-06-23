Poliana Rocha, esposa de Leonardo, relembra morte do cunhado Leandro, ocorrida 28 anos atrás

Poliana Rocha, jornalista e esposa do cantor sertanejo Leonardo, relembrou nesta terça-feira, 23, a morte de seu cunhado Leandro, ocorrida 28 anos atrás em decorrência de um tumor de Askin, um câncer raro na parede torácica.

No Instagram, ela compartilhou o post de uma página de sertanejo que relembrou a data. “28 anos sem Leandro. Uma perda que parou o Brasil”, diz a publicação, que foi repostada por Poliana nos stories do Instagram acompanhada da música É Por Você Que Canto, de Leandro & Leonardo, lançada postumamente em 2003.

Leandro deixou a esposa, Andréa Mota, e 4 filhos, frutos de diferentes relacionamentos que teve ao longo da vida. Com Célia Gonçalves, teve Thiago, seu filho mais velho, hoje com 41 anos. Lyandra e Leandrinho, de 31 e 28, respectivamente, que são filhos de Andréa, e Leandro, de 33 anos, cuja paternidade foi descoberta apenas em 2009, e é filho do sertanejo com uma antiga empregada da casa de seus pais.

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