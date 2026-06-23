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Cultura

Poliana Rocha, esposa de Leonardo, relembra morte do cunhado Leandro, ocorrida 28 anos atrás

Cantor sertanejo morreu em 1998 em decorrência de um problema de saúde

Por Bárbara Bigas 23 jun 2026, 14h09 | Atualizado em 23 jun 2026, 15h10
Cantor Leonardo com a mulher Poliana Rocha
Cantor Leonardo com a mulher Poliana Rocha  (Reprodução/Instagram)
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Poliana Rocha, esposa de Leonardo, relembra morte do cunhado Leandro, ocorrida 28 anos atrás Priorize VEJA no Google

Poliana Rocha, jornalista e esposa do cantor sertanejo Leonardo, relembrou nesta terça-feira, 23, a morte de seu cunhado Leandro, ocorrida 28 anos atrás em decorrência de um tumor de Askin, um câncer raro na parede torácica.

No Instagram, ela compartilhou o post de uma página de sertanejo que relembrou a data. “28 anos sem Leandro. Uma perda que parou o Brasil”, diz a publicação, que foi repostada por Poliana nos stories do Instagram acompanhada da música É Por Você Que Canto, de Leandro & Leonardo, lançada postumamente em 2003.

Leandro deixou a esposa, Andréa Mota, e 4 filhos, frutos de diferentes relacionamentos que teve ao longo da vida. Com Célia Gonçalves, teve Thiago, seu filho mais velho, hoje com 41 anos. Lyandra e Leandrinho, de 31 e 28, respectivamente, que são filhos de Andréa, e Leandro, de 33 anos, cuja paternidade foi descoberta apenas em 2009, e é filho do sertanejo com uma antiga empregada da casa de seus pais.

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