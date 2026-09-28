Polêmica sobre Nossa Senhora Aparecida impulsiona música de Anitta

A música Eu Não Sou Santa, de Anitta, ganhou novo fôlego nas plataformas na última semana, em meio à repercussão nas redes sociais de discussões envolvendo Nossa Senhora Aparecida. Na Apple Music, a faixa saltou da 80ª posição, em 20 de setembro, para a 50ª, três dias depois, segundo a plataforma de dados musicais Soundcharts.

A canção integra o álbum Equilibrivm II, lançado em julho. Parceria com Mestrinho, o forró fala de devoção. Marcada pelo verso “Eu não sou santa, mas sei que a santa me adora”, a letra trata da crença em uma proteção espiritual apesar das imperfeições humanas.

Durante a divulgação do projeto, Anitta contou em vídeo que escreveu a música pensando nas mulheres da família, especialmente na mãe e na avó, devotas de Nossa Senhora Aparecida. “Queria ter uma faixa que representasse as mulheres da minha família que têm essa devoção por Nossa Senhora, e eu também, que acredito muito nesse poder, nessa energia de amor incondicional de Nossa Senhora”, afirmou a cantora.

A polêmica ganhou força na última semana, após publicações que associavam o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) a um projeto que previa retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de padroeira do Brasil. Flávio desmentiu a informação nas redes sociais na quinta-feira, 24. O caso chegou ao Judiciário. O ministro André Mendonça, vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinou a remoção das postagens. Em seguida, o ministro Flávio Dino anulou a decisão, o que abriu um novo embate entre ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

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