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Cultura

Polêmica sobre Nossa Senhora Aparecida impulsiona música de Anitta

'Eu Não Sou Santa', sobre proteção da padroeira, avançou 30 posições na Apple Music

Por Lucas Almeida 28 set 2026, 10h56
Anitta sorrindo, usando um vestido de crochê branco e bege, com um véu cobrindo a cabeça e ombros, braços na cintura, em um cenário com paredes de azulejos azuis e uma porta vermelha ao fundo
Anitta (Reprodução/Youtube)
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Polêmica sobre Nossa Senhora Aparecida impulsiona música de Anitta Priorize VEJA no Google

A música Eu Não Sou Santa, de Anitta, ganhou novo fôlego nas plataformas na última semana, em meio à repercussão nas redes sociais de discussões envolvendo Nossa Senhora Aparecida. Na Apple Music, a faixa saltou da 80ª posição, em 20 de setembro, para a 50ª, três dias depois, segundo a plataforma de dados musicais Soundcharts.

A canção integra o álbum Equilibrivm II, lançado em julho. Parceria com Mestrinho, o forró fala de devoção. Marcada pelo verso “Eu não sou santa, mas sei que a santa me adora”, a letra trata da crença em uma proteção espiritual apesar das imperfeições humanas.

Durante a divulgação do projeto, Anitta contou em vídeo que escreveu a música pensando nas mulheres da família, especialmente na mãe e na avó, devotas de Nossa Senhora Aparecida. “Queria ter uma faixa que representasse as mulheres da minha família que têm essa devoção por Nossa Senhora, e eu também, que acredito muito nesse poder, nessa energia de amor incondicional de Nossa Senhora”, afirmou a cantora.

A polêmica ganhou força na última semana, após publicações que associavam o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) a um projeto que previa retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de padroeira do Brasil. Flávio desmentiu a informação nas redes sociais na quinta-feira, 24. O caso chegou ao Judiciário. O ministro André Mendonça, vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinou a remoção das postagens. Em seguida, o ministro Flávio Dino anulou a decisão, o que abriu um novo embate entre ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

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