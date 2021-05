Poema épico de Dante Alighieri será lançado no espaço

“No meio do caminho de nossa vida/ Encontrei-me em uma selva escura”. São os versos iniciais da Divina Comédia, poema épico de Dante Alighieri (1265-1321). Patrono da literatura italiana, Dante morreu há 700 anos e as comemorações em torno da data incluem uma biografia assinada pelo especialista Alessandro Barbero e o envio de uma cópia de sua obra magistral para o espaço.

O livro de Barbero, Dante, foi publicado com muito sucesso na Itália e deve chegar no Brasil pela editora Companhia das Letras. A próxima missão de astronautas para a Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) será responsável por levar a Divina Comédia para o espaço.

Chamado Dante entre as Estrelas, o projeto prevê o envio de um volume da Divina Comédia feito em titânio e ouro, os únicos materiais capazes de resistir no espaço aberto. A edição será preparada pela editora Scripta Maneant (“os escritos permanecem”, em latim), de Bolonha, em colaboração com a empresa Human Space Services (HSS), de Verona.

Um segundo volume da obra voltará para a Terra com as assinaturas dos astronautas da ISS. A partir dela, será reproduzida uma edição limitada com 700 exemplares numerados e certificados. A próxima missão para a ISS partirá no dia 13 de outubro de 2021, ano que marca o sétimo centenário da morte de Dante.