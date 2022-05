Podcast do Batman bate pesos pesados e vira fenômeno no Spotify

A áudio série Batman Derpertar chegou ao Spotify na terça-feira, 3, e assumiu, nesta sexta, o topo das paradas de podcasts em boa parte do mundo. No Brasil, a versão em português, protagonizada por Rocco Pitanga, desbancou o já tradicional Mano a Mano, de Mano Brown, para assumir a liderança do ranking. Já nos Estados Unidos e Canadá, a versão em inglês, Batman Unburied, deixou para trás o controverso podcast de Joe Rogan, acusado de propagar desinformação sobre vacinas e a covid-19.

Com dois episódios no ar até agora, Batman Despertar é um promissor início da parceria do Spotify com a DC, que visa trazer as aventuras dos super-heróis da editora para os programas de áudio. O roteiro original é de David S. Goyer, responsável pela trilogia Batman – O Cavaleiro das Trevas, e foi adaptado em oito países: Brasil, França, Alemanha, Índia, Indonésia, Itália, Japão e México, com elenco e roteiro próprios.

O esforço deu resultado: ao fim da semana de estreia, a áudio série lidera as paradas na Alemanha, Austrália, Brasil, Canadá, França, Irlanda, Itália, México, Reino Unido e Índia, e aparece em segundo lugar na Argentina, Chile, Colômbia, Japão, Nova Zelândia e Suécia.

Na narrativa, um serial killer chamado O Ceifador aterroriza Gotham City, enquanto Bruce Wayne, na pele de um patologista forense altamente empático, não tem nenhuma memória de que um dia foi o polêmico vigilante-morcego.

