PM investiga suspeita de invasão à antiga casa de Silvio Santos

A casa onde Silvio Santos (1930-2024) viveu por décadas, no Morumbi, em São Paulo, voltou a ser alvo de uma ocorrência policial. A Polícia Militar foi acionada no fim da tarde deste domingo, 9, após uma funcionária relatar que três pessoas usando toucas teriam entrado no imóvel depois que um carro preto parou em frente à residência.

Os policiais fizeram uma vistoria, mas não encontraram suspeitos nem sinais de arrombamento. A ocorrência foi registrada como suspeita de violação de domicílio, e a perícia foi acionada para analisar o local.

Conhecida como Mansão Abravanel, a propriedade ficou marcada por um episódio traumático em 2001. Em agosto daquele ano, Patrícia Abravanel, filha do apresentador, foi sequestrada e permaneceu uma semana em cativeiro. Dois dias após a libertação de Patrícia, o sequestrador Fernando Dutra Pinto invadiu a mansão e manteve Silvio Santos como refém por cerca de sete horas.

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