Pistola usada por Sean Connery em ‘007’ vai a leilão por R$ 1 milhão

A pistola usada pelo recém-falecido Sean Connery, o primeiro intérprete do agente secreto James Bond, vai a leilão em Hollywood no próximo dia 3 de dezembro. De valor estimado entre 150.000 e 200.000 dólares (algo em torno de 1 milhão de reais, na atual cotação), a semiautomática Walther PP se tornou uma das imagens mais conhecidas da famosa franquia de filmes e fez sua primeira aparição nas telonas em 007 Contra o Satânico Dr. No.

“A silhueta de 007 segurando a pistola se tornaria a imagem mais emblemática da franquia James Bond e uma das referências pop mais reconhecíveis de todos os tempos”, disse em comunicado Martin Nolan, diretor-executivo da casa de leilões Julien’s Auctions.

Ao lado de um capacete usado por Tom Cruise em Top Gun – Ases Indomáveis e do primeiro vestido usado pela ex-primeira-dama Michelle Obama, a pistola é o principal item dos cerca de 500 lotes recebidos de souvenires hollywoodianos. Também serão leiloados adereços e figurinos de filmes como O Exterminador do Futuro 2: O Julgamento Final, Pulp Fiction e a franquia De Volta Para o Futuro, além de itens de Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Hugh Hefner, Bette Davis, entre outros figurões de Hollywood.

Sean Connery faleceu no último 31 de outubro enquanto dormia, aos 90 anos. Eternizado como o primeiro intérprete do agente secreto, também deu vida à James Bond em Moscou Contra 007 (1963), 007 Contra Goldfinger (1964), 007 Contra a Chantagem Atômica (1965), 007 – Só Se Vive Duas Vezes (1967) e 007 – Os Diamantes São Eternos (1971).