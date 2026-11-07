Pior da Semana: Substitutos de Ana Maria Braga infantilizam ‘Mais Você’

Substitutos de Ana Maria Braga no Mais Você enquanto a apresentadora grava o reality Chef de Alto Nível, Tati Machado e Gil do Vigor parecem empenhados em imprimir uma marca própria ao programa da Globo, mas têm recorrido a uma fórmula errada. O resultado são momentos constrangedores, com brincadeiras forçadas e situações que pouco acrescentam à atração.

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Nos últimos dias, algumas escolhas de conteúdo têm deixado evidente a dificuldade da dupla em encontrar o tom do programa. O quadro Feed da Ana é um exemplo. Entre dublagens, caras e bocas exageradas e brincadeiras importadas das redes sociais, os apresentadores parecem apostar no excesso como sinônimo de descontração. O que deveria ser leve e divertido acaba soando artificial, com cenas que provocam mais desconforto do que entretenimento.

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Tati e Gil têm estilos distintos, que poderiam se complementar e dar um ar novo ao programa. Mas, sem uma condução mais afinada, a combinação acaba produzindo uma sucessão de momentos que tornam a experiência cansativa. A fala do próprio Gil no encerramento da edição de terça-feira, 3, foi quase um reconhecimento bem-humorado de que a paciência do público está sendo testada: “Só mais um tiquinho de paciência que a Ana já está voltando. Aguentem mais um pouco”.

A comparação com Ana Maria Braga é inevitável. Depois de décadas à frente do matinal, a apresentadora construiu uma identidade, misturando humor, informação, improviso e conversa com os convidados. É esse equilíbrio que tem faltado aos substitutos. Tati e Gil não precisam imitar Ana Maria, mas precisam entender que ocupar seu lugar exige mais do que gritos e brincadeiras.

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