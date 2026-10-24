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Cultura

Pior da semana: Record TV ignora atitudes escatológicas em ‘A Fazenda 18’

Peões têm apelado para o baixo nível contra rivais

Por Flávio Monteiro, Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 out 2026, 09h00
Homem de boné preto e camiseta escura segurando uma pá, ao lado de uma mulher de rabo de cavalo, blusa azul e luvas amarelas limpando uma superfície de madeira, em um celeiro com chão de palha e paredes de pedra
O momento em que Catherine Bascoy joga fezes de cavalo na cama das rivais (A Fazenda/Rede Record)
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Reality shows não são particularmente conhecidos pela gentileza ou pelo cuidado no trato entre os participantes. No entanto, embora brigas e palavras de baixo calão sejam relativamente comuns nesse formato, a edição atual de A Fazenda tem ultrapassado todos os limites do que é aceitável, diante do comportamento problemático e anti-higiênico de alguns dos participantes.

Na segunda-feira, Catherine Bascoy teve a “brilhante” ideia de recolher fezes de cavalo e jogar na cama de suas adversárias, Darlin Ferrattry e Ana Bruna Avila, em um comportamento nada mais que reprovável e que chocou quem acompanha o programa. A atitude deplorável foi punida pela produção, que precisou intervir como uma “professora de ensino infantil” diante da natureza dos comportamentos.

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“Colocar ou manipular inadequadamente água, detritos, fezes, lixo, líquidos, cremes etc., em lugares inapropriados de maneira proposital levará a uma punição a critério da produção”, afirmava a mensagem da produção do programa, em um tom inacreditável. O pior de tudo é que não foi a primeira vez que algo nojento desse tipo aconteceu no programa.

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A participante Monica Fonseca declarou, no dia 8 de outubro, ter feito cocô e xixi no lixo do banheiro da casa, com o objetivo de que os dejetos fossem recolhidos por Ariela Carasso, sua rival no jogo, que era responsável pela coleta naquela semana. “Além do cocô, eu deixei um xixizinho junto. Mandei misturadinho”, disse a peoa, rindo, ao contar sobre o caso aos aliados. A produção da emissora deveria ser mais incisiva, eliminando participantes que não fazem ideia dos bons modos como regra civilizatória.

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