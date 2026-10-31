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Cultura

Pior da semana: o despreparo de apresentadores do ‘Fofocalizando’, do SBT

Programa vespertino do SBT tem sofrido com falas controversas

Por Flávio Monteiro, Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 31 out 2026, 09h00
Cinco apresentadores sorridentes, três mulheres e dois homens, posam em um cenário de estúdio colorido com poltronas e mesas. A mulher à esquerda veste blazer e calça cinza, a do centro usa top preto e saia bege, e a da direita, blusa rosa e calça branca. Os homens vestem camisa verde e calça branca, e blusa preta e jeans.
Apresentadores do Fofocalizando (Reprodução/Instagram)
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A apresentadora Thayse Teixeira foi demitida do Fofocalizando, no SBT, após questionar ao vivo o resultado das eleições presidenciais de 2026. O incidente aconteceu na terça-feira, 27, quando os âncoras do programa diário de fofocas receberam o analista político Eduardo Gayer para comentar o pleito e a fuga do candidato derrotado Flávio Bolsonaro para os Estados Unidos.

“Como é que a pessoa fica em um país onde todo mundo estava sendo ameaçado?”, questionou, defendendo a ação do 2º colocado nas eleições. O colega de Thayse, Gabriel Cartolano, tentou questioná-la sobre a posição, perguntando: “Mas ele estava respondendo a um inquérito, né?”. No entanto, isso não foi o suficiente para apaziguar a apresentadora.

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De acordo com Thayse, o senador não era o único que estaria sendo investigado, e pediu que mandassem o banqueiro Daniel Vorcaro “abrir a boca e botar a lista todinha” dos envolvidos no escândalo do Banco Master. “Aqui é um programa de fofocas, não é de jornalismo, então não preciso ser imparcial, posso dar a minha opinião. Há quantos anos na vida eu voto, já estou cansada disso, e nunca houve essa história de prorrogar (o horário eleitoral). Está tudo errado no país”, completou.

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Mais uma vez, um colega tentou intervir para chamar a atenção da apresentadora. “São 35 mil votos, Thayse, depois das 17h. Ou seja, isso não mudaria a eleição. Só para a gente destacar e ser coerente”, disse Matheus Baldi. No entanto, ela manteve sua posição: “Em quinze dias foi uma virada muito grande”, afirmou Thayse, que estava no programa desde outubro de 2025. A demissão viria na quarta-feira, 28, quando a apresentadora participou da edição diária do programa. “Cheguei para trabalhar normalmente, e o meu diretor me comunicou que ele havia recebido uma ordem para me desligar do programa e do SBT. Eu sentei e disse: ‘Sério?’. Vi que ele ficou ali, tenso, na hora. Claro, a gente engole o choro, estranho seria se não fosse desse jeito”, contou Thayse.

O incidente adiciona mais um capítulo nas polêmicas envolvendo as apresentadoras do Fofocalizando. Em agosto, Carol Lekker foi muito criticada por debochar abertamente de Eliana Michaelichen, apresentadora com história no SBT e que estava tentando emplacar um novo programa na TV Globo. “Tem apresentadora aí que está ficando para trás, né? Botaram um programa novo, tão botando o pessoal de cabeça para baixo, mas não está rendendo nada. Tira essa mulher daí”, teria dito Lekker, na ocasião.

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Assim como no caso de Thayse, Lekker não participou do Fofocalizando nos dias seguintes. Ela retornou ao programa posteriormente, mas acabou deixando a emissora um mês depois, alegando razões financeiras, já que teria pedido um aumento que não foi atendido. “Eu não queria sair do SBT, só que realmente não dá para mim. Pedi um aumento, mas infelizmente agora não é possível”, afirmou.

Até para fazer fofoca na TV é preciso ter preparo – exemplos variados existem aos montes no ar. É lamentável que erros como estes aconteçam no SBT, escalando apresentadores que levam a sério a máxima de “papo de mesa de bar” diante das câmeras.

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