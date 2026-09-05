Pior da semana: Luana Piovani e Pedro Scooby brigam por… piolhos

Uma infestação de piolhos virou mais um capítulo público das constantes brigas públicas entre Luana Piovani e Pedro Scooby. A atriz publicou, nesta semana, imagens dos parasitas encontrados na cabeça da filha Liz, 10, e de machucados nas pernas de Bem, 10, para criticar os cuidados do ex-marido. Scooby respondeu pela mesma via, contestou as acusações e reclamou da exposição dos filhos. Luana ainda divulgou uma conversa privada com Cintia Dicker para rebater a versão do surfista.

“Espero que esteja dançando melhor do que está cuidando dos filhos. Entreter não é criar”, disse Luana. Pedro Scooby rebateu: “Você tenta fazer tudo, dar o seu melhor, fazer o seu 100%. E aí um piolho, um detalhe, vira uma briga”.

Independentemente de quem tinha razão sobre a origem do piolho ou os cuidados durante as férias, o pior ficou diante de todos: crianças de 10 anos tiveram questões de saúde, fotos e detalhes da própria rotina transformados em munição numa briga entre adultos. Se o problema era sobre paternidade e criação, havia um lugar bem menos movimentado para resolvê-lo: longe das redes sociais.

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