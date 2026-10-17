Pior da semana: humorista do SBT debocha de risada característica de Eliana

O Domingo Legal desta semana deu um exemplo do que não fazer em uma rivalidade saudável ao transformar a famosa risada de Eliana em motivo de deboche.

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O episódio aconteceu no domingo, 11, durante o quadro É Doce ou Não é Doce?, atração herdada do antigo programa de Eliana no SBT. Tiago Barnabé, que interpretava a apresentadora, reproduziu seu bordão ao perguntar “É o doce ou não é doce?” e acompanhado da risada característica. Na sequência, o sonoplasta colocou no ar a gargalhada original da artista. “Você fica fazendo essas brincadeiras, depois…”, reagiu Celso Portiolli, visivelmente desconfortável, antes de reclamar dos efeitos sonoros: “Tem que apagar esses efeitos”.

A cena ganha um tom ainda mais desagradável diante do histórico de provocações entre os apresentadores, que hoje disputam audiência aos domingos em emissoras diferentes. Rivalidade pode render bons momentos na televisão, mas, neste caso, faltou graça.

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