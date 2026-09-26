Pior da semana: Globo apanha da audiência e bate recordes negativos

Com dificuldades para empolgar o público aos finais de semana, a TV Globo levou um duro golpe no último sábado, 19, ao registrar quatro recordes negativos em um único dia. A baixa começou ainda durante a tarde, com a reprise de Além do Tempo, e se estendeu até a noite, quando o Altas Horas, de Serginho Groisman, também teve seu pior desempenho de 2026.

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O resultado de Além do Tempo, com apenas 8,4 pontos de média na Grande São Paulo, foi o pior desde que a novela retornou à programação, em abril. Na sequência, o Caldeirão, de Marcos Mion, também registrou sua menor audiência. Com 7,4 pontos, o programa teve seu pior resultado em 26 anos no ar. Até então, a menor marca havia sido de 7,7 pontos, registrada em 2025.

À noite, Por Você também teve um sábado para esquecer. Depois de alcançar sua maior audiência na segunda-feira, 14, a novela marcou apenas 16,5 pontos no sábado, seu pior resultado até agora. Para fechar o dia, o Altas Horas registrou 7,8 pontos de média, a menor audiência do programa em 2026.

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Os números ajudam a dimensionar a dificuldade da Globo para mobilizar o público em sua programação de fim de semana. O cenário não se restringe aos sábados e também aparece aos domingos, com atrações como Em Família com Eliana e Fantástico enfrentando dificuldades para alcançar resultados mais expressivos. Entre os principais programas exibidos pela emissora no sábado, apenas Quem Ama Cuida conseguiu se aproximar dos 20 pontos, com 19,5 de média.