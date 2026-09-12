Pior da Semana: Flávia Alessandra exagera na dose em ‘Quem Ama Cuida’

Intérprete de Fábia em Quem Ama Cuida, Flávia Alessandra recorre a referências clássicas para construir a dondoca da novela das 9 da Globo. O problema é que, em vários momentos, a composição tem passado do ponto. Fabia está deveras caricata. Trejeitos marcados, voz anasalada e gestos exagerados acabam ofuscando a própria personagem.

O pirulito, escolhido como uma das marcas de Fábia, também é um ponto. O recurso funciona inicialmente como elemento de caracterização, mas a repetição transforma o acessório em uma mania boba. A irritação ficou evidente durante a participação da atriz no Domingão com Huck, no domingo, 6, quando, novamente, lá estava ele: o pirulito. Em uma palavra: “Insuportável”.

Não se trata de questionar o talento de Flávia, que já provou ser capaz de criar personagens marcantes sem tantos artifícios. O ponto aqui é que a veterana tem experiência de sobra para saber que, na televisão, menos é mais. Talvez seja hora de diminuir a dose.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Continua após a publicidade