Pior da semana: Falta naturalidade para Ricardo Teodoro em ‘Quem ama cuida’

Ricardo Teodoro teve a oportunidade de, nesta semana, dar seu nome na cena de Quem ama cuida, em que sua mulher Andréa (Duda Almeida) é desmascarada no jantar oferecido por Pilar (Isabel Teixeira). Seu personagem, o chef de cozinha Joel, leva um susto ao se deparar com a mulher com quem ainda é casado no papel no meio da sala de jantar da família Brandão. Se sobrou tensão no ar, faltou entrega de Teodoro.

O ator ganhou grande destaque nacional e internacional por sua atuação no ótimo filme Baby (2024). Logo foi convidado pela TV Globo para integrar Vale Tudo, quando fez dupla com Cauã Reymond. No desafio atual, porém, Teodoro parece perdido, num papel sem grande utilidade até aqui. Pior, não tem conseguido imprimir naturalidade em suas cenas. era esperado mais, bem mais.

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