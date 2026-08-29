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Cultura

Pior da semana: briga de influenciadores marca Festa do Peão de Barretos

Conflito terminou em agressão e trailer depredado

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO , Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 ago 2026, 09h00
À esquerda, um casal sorridente, ele de chapéu preto e jaqueta marrom, ela de chapéu rosa e blusa listrada, exibindo um anel. À direita, uma porta de madeira com dois grandes buracos e um tapete no chão
Influenciadores Miguel Mendes e Kelly Fazendeira se envolvem em confusão com César Rincon na Festão do Peão de Barretos (Instagram/Reprodução)
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Terminou em pancadaria e prejuízos o primeiro final de semana da 71ª Festa do Peão de Barretos. Uma confusão entre os influenciadores César Rincon, Miguel Mendes e sua namorada, Kelly Fazendeira, no camping do evento, incluiu agressões e depredação do trailer onde o casal estava hospedado.

As versões sobre o início da briga são diferentes. Segundo Miguel, ele foi perseguido por amigos e funcionários do influenciador durante uma visita ao camping para conversar com um responsável pelas filmagens. “Começaram a quebrar . O Miguel me colocou dentro do trailer porque vai saber o que eles fariam comigo também. O segurança tentou apaziguar, mas não teve jeito. Então, a pergunta é: cadê a segurança de Barretos? Será que você está realmente seguro aqui na festa?”, relatou Kelly. Miguel disse ainda que procurou ajuda da segurança do evento, mas não teria sido atendido.

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Rincon admitiu, porém, ter agredido Miguel com um cinto e reconheceu que integrantes de sua equipe destruíram o trailer. Após a repercussão, deixou o evento e pediu desculpas. A organização informou que a conduta da equipe violou as regras do camping.

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O desfecho ainda ganhou contornos de ostentação. Passada a repercussão da briga, Rincon voltou a ganhar os holofotes com a divulgação da compra de um novo trailer de 330 mil reais para Kelly e Miguel, o que chamou de “acerto de contas”. Além disso, afirmou ter desembolsado 40 mil reais para ajudar no aluguel de um veículo enquanto o novo fica pronto.

“Como ela compete e o trailer demora uns nove meses para ficar pronto, dei mais 40 mil reais para ela poder alugar outro, fazer outra coisa. O total ficou em 370 mil reais”, detalhou. No fim, a festa agro acabou ofuscada por outros tipos de ostentação e espetáculos.

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