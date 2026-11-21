Nova novela das seis da TV Globo, Lá Na Minha Terra tem sido alvo de críticas como há muito não ocorria na televisão. Escrita por Mário Teixeira, de Mar do Sertão e No Rancho Fundo, a obra tem sido acusada de xenofobia com a região Nordeste, que supostamente seria retratada como um local atrasado tecnologicamente e com comportamentos que destoam totalmente da realidade atual.

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De fato, são inúmeras as gafes produzidas pela obra, que, embora se passe em 2026, parece se sentir confortável em retratar um nordeste estereotipado com ares das décadas de 50 ou 60. Uma das cenas que melhor ilustra esse fato é a forma como Severino (Daniel de Oliveira) se muda para São Paulo em um ‘Pau de Arara’, a carroceria adaptada de um caminhão. Embora esse tipo de transporte tenha ocorrido durante as migrações nordestinas em direção ao sudeste em meados do século passado, é completamente irreal a adaptação da cena em 2011, quando o flashback se passa.

Outra cena que causou estranheza envolve a delegacia de Lavra Seca, cidade fictícia onde se passa a novela. A sequência mostra uma escrivã registrando um documento em uma máquina de escrever, que pararam de ser utilizadas em praticamente todo o país ainda na década de 1990, o que atraiu críticas até de famosos, como o diretor Kleber Mendonça Filho.

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“Essa cena apareceu na minha timeline. Sanfoninha malandra, ventilador (nada contra, mas poderia ser um split inverter) e máquina de escrever (poderia ser um laptop Lenovo) em 2026. Eu acho engraçado por gostar de sarcasmo, mas parece existir mesmo um projeto político por trás de tudo isso”, afirmou.

A problemática representação feita pela obra causou, como era de se esperar, muita irritação em moradores do Nordeste, que passaram a ironizar as gafes da obra nas redes sociais. Um exemplo é a cena na qual Rosenda (Dira Paes) vai tomar banho em um chuveiro localizado dentro de um cercadinho de madeira, fora da casa da família. “Geralmente eu tomo banho no banheiro”, afirmou um usuário, criticando a retratação. Já outra usuária adotou um tom mais ácido: “Temos banheiro para tomar banho, Glô”.

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