Mesmo com a série de críticas que vem enfrentando desde antes de sua estreia, Lá na Minha Terra continua representando de forma infeliz as diferenças entre São Paulo e o Nordeste. No capítulo exibido na quarta-feira, 25, dois personagens do núcleo paulista discutiam “modelos 3D”, investidores e a importância de convencer o mercado de que a tecnologia desenvolvida por eles também poderia ser relevante para o Nordeste. Na conversa, a região era apresentada como referência em sustentabilidade e um lugar ideal para testar “protótipos”, já que seus habitantes saberiam valorizar água limpa e abundante.

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O contraste veio minutos depois, em uma cena na delegacia de Lavra Seca, cidade fictícia nordestina. No núcleo de humor, a escrivã enfrentava dificuldades com uma máquina de escrever por falta de tinta. Questionada sobre a ausência de um computador, atribuiu o problema ao delegado, que não providenciava o equipamento.

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Mostrar diferenças entre personagens e ambientes faz parte de obras artísticas e podem até enriquecer a narrativa, seja no drama ou no humor. O problema aqui está na insistência de escolher estereótipos. Enquanto São Paulo aparece associado à inovação e negócios, o Nordeste surge como um lugar de improviso e atraso — o que está longe de ser verdade. A discrepância fica ainda mais evidente quando um tema é tratado com seriedade e o outro pela comédia. Mais um combustível para as críticas que acompanham a produção.

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