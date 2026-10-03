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Cultura

Pior da semana: a falta de tato de Carol Lekker ao anunciar morte de Rick Sollo

Apresentadora foi responsável por uma péssima condução ao dar notícia à Adryana Ribeiro após eliminação de 'A Fazenda 18'

Por Flávio Monteiro, Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 out 2026, 09h00
Duas mulheres em close-up, segurando microfones. À esquerda, uma mulher loira de camisa mostarda e anel grande, com expressão séria. À direita, uma mulher morena de cabelo comprido e blusa preta, com a boca aberta como se estivesse cantando ou falando intensamente
As apresentadoras Christina Rocha e Carol Lekker (YouTube/Reprodução)
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Raras vezes a morte de um ente querido é tratada com tanta falta de cuidado quanto no momento em que a apresentadora Carol Lekker informou a cantora Adryana Ribeiro sobre a morte do músico Rick Sollo. O episódio aconteceu na última quinta-feira, 1º, quando Adryana foi eliminada de A Fazenda 18 e participava de uma entrevista na Cabine de Descompressão.

“Tenho uma notícia que não é tão agradável. Infelizmente, a gente perdeu uma estrela, que era sua amiga. O Brasil está sangrando, está triste. Eu sei que você é da música, e a gente perdeu o seu amigo Rick num acidente de helicóptero. O Rick da dupla Rick & Renner, que era muito seu amigo”, disse Carol. A abordagem causou perplexidade até em sua companheira de quadro, Christina Rocha.

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Ao receber a notícia, Adryana aparentou ficar desorientada e chegou a perguntar: “É sério?”. Na sequência, ouviu de Lekker: “Eu não vou brincar com isso, né, Adryana?”. A saia-justa só foi encerrada após Christina intervir no diálogo. “A gente tem que encerrar, mas amanhã a gente fala com mais calma”, disse a apresentadora.

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O episódio provocou reação imediata nas redes sociais. “Qual a necessidade disso? Uma notícia dessa ao vivo? Que tamanha falta de respeito”, escreveu um usuário no X (antigo Twitter). “Dar uma notícia dessas no ar já seria suficientemente ruim. Não satisfeita, a pessoa faz isso com deboche e um enorme sorriso no rosto. Péssima, falta de profissionalismo”, apontou outro.

Diante das críticas, Lekker se manifestou no X e atribuiu ao jornalista Dudu Camargo a decisão de colocar a informação no ar. “Eu fiquei meio assim de falar, porque sabia que poderia ser um assunto delicado, mas, como foi um pedido dele, acabei falando com ela”, afirmou a apresentadora. Ela também compartilhou vídeos de uma conversa com Camargo, mas a justificativa não encerrou a repercussão negativa.

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“Você tem personalidade própria. Falar isso em uma entrevista foi escolha sua e você achou de bom tom, sim. Se não, não tinha feito”, respondeu uma usuária.

Rick Sollo morreu no dia 21 de setembro, aos 59 anos, em decorrência de um acidente de helicóptero em Santa Catarina. Ele e Adryana Ribeiro eram próximos, e a forma como a notícia da morte foi transmitida também provocou críticas do marido da cantora, Albert Bressan. “Tudo pelo sensacionalismo e corte. Não poderia esperar outra coisa dessa pessoa”, afirmou.

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