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Cultura

‘Pior capítulo da própria história’, desabafa Rafael Cardoso após internação

Ator lutou para superar vício em álcool e dependência química

Por Flávio Monteiro 9 nov 2026, 17h55
Homem branco de cabelo castanho curto, com barba por fazer, vestindo camisa laranja, olhando para a esquerda com um leve sorriso. Tatuagem no pescoço visível. Fundo desfocado em tons claros.
Rafael Cardoso (Record/Reprodução)
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O ator Rafael Cardoso desabafou sobre a dificuldade que enfrentou para abandonar seu vício em álcool e drogas, que o levou a uma internação de 45 dias em junho. Aos 40 anos, Cardoso disse que não teria conseguido se reerguer sem ajuda, que ainda está em recuperação e busca compartilhar o que aprendeu com sua experiência para ajudar outras pessoas.

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“Todo mundo viu as minhas quedas. Só que nem todo mundo sabe o que foi preciso para eu poder me levantar. Eu precisei reconhecer, principalmente, que sozinho eu não estava conseguindo. Eu passei por tanta coisa e entendi que eu precisava de pessoas que me mostrassem o caminho, quando eu não conseguia enxergar que era possível”, disse o artista.

Rafael fez questão de destacar como o vício tem um potencial destruidor, mas afirma que ninguém precisa seguir amarrado ao pior momento da vida. “Descobri que ninguém precisa permanecer para sempre no pior capítulo da própria história. Um dia, alguém me estendeu a mão e me mostrou um caminho que eu sozinho não conseguia encontrar. Hoje, meu propósito é multiplicar essa ajuda”, completou.

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