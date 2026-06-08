Pilar vai à delegacia: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta segunda, 8
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 19 – segunda-feira, 8
Adriana se sente desconfortável diante do delegado. Elisa compartilha sua preocupação com Tilde. Otoniel visita o túmulo de Arthur. Rosa alerta Elenice sobre Tom. Ademir menciona para Dora que sabe como afastar Pedro do processo de Adriana. Elisa vai para o sítio de Enéas com Mau Mau. Carmita incentiva Bruna a sair com Tiago. Adriana e Otoniel vão para o sítio a fim de assistir Elisa, que passou mal. Pilar vai à delegacia e diz que Adriana fugiu.