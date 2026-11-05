Pilar surpreende Adriana e Tiago: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta quinta-feira, 05/11
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 146 – dia 05, quinta-feira
Brigitte enfrenta Pilar, e avisa que Pedro está a seu lado. Pedro aceita o plano de Adriana de simular a separação dos dois. Tom agride Elenice quando ela conta do desejo de se separar e vai embora. Rosa e Elisa acodem Elenice, que decide ir à delegacia denunciar Tom. Bruna pensa que Heitor poderá fazê-la esquecer Pedro. Fábia avisa a Bartira que a presença de Ademir em sua casa é segredo absoluto. Adriana propõe a Tiago que os dois unam forças para tirar Ingrid da presidência da joalheria. Pilar surpreende Adriana e Tiago ao flagrá-los juntos.