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Cultura

Pilar se irrita: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta quarta, 1

Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 jul 2026, 06h00
Chay Suede como Pedro em 'Quem Ama Cuida', novela das 9 da Globo
Chay Suede como Pedro em 'Quem Ama Cuida', novela das 9 da Globo (TV Globo/Reprodução)
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Pilar se irrita: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta quarta, 1 Priorize VEJA no Google

Capítulo 38 – quarta-feira, 1

Zeni foge sem que ninguém a veja. Adriana é levada ao ambulatório. Otoniel fica assustado diante do túmulo de Francesca. Nancy e Lyris apostam que foi Zeni quem agrediu Adriana. Bruna garante a Gilda que reconquistará Pedro. André avisa a Pedro que Adriana sofreu um ataque na prisão. Brigitte diz a Edvaldo que também não acha que Adriana seja a culpada pela morte de Arthur. Pilar se irrita com Rosa porque a funcionária não se mostra disponível para dar informações sobre a família de Adriana. Nancy ameaça Zeni. Pilar pede para Ademir colocá-la como inventariante de Arthur no lugar de Tiago. O médico avisa que Adriana não corre mais risco. Dora se surpreende ao ver André na escola de dança. Pedro pergunta a Adriana quem a atacou.

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