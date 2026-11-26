Pilar recebe uma ordem de despejo: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta quinta-feira, 26/11
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 164 no ar dia 26, quinta-feira
Tom surge com uma arma perto da casa de Elenice. Mau Mau conta a Dafne que irá morar com Adriana. Dora não encontra o documento que incrimina André na casa de Fábia. Elenice se nega a sair de sua casa. Ulisses consegue dinheiro de Pilar, depois de chantagear a irmã dizendo que sabe que Brigitte não é filha de Rodolfo. Heitor avisa a Adriana que o mandado de intimação chegou para tirar Pilar do apartamento. Diante de Silvana, Nancy conta a Tiago que Laurentino é seu pai biológico. Pilar recebe uma ordem de despejo das mãos de Adriana.