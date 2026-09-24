Pilar reage ao encontrar Adriana: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta quinta-feira, 24/09
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 111- quinta-feira, 24
Dora admira a força de Adriana e aceita ajudá-la no enfrentamento à família Brandão. Nancy se preocupa com a situação de Lyris. Ulisses diz a Carolina que Fábia não o ama mais. César sonha com o pai e conta para Bia, que sugere ao marido procurar Otoniel. Felipe comenta com Mau Mau que sente falta de Ulisses. Tiago deixa claro a Ingrid que pode entrar em acordo com a nova sócia da joalheria. Pilar não gosta de saber que Rafael pedirá Andréa em casamento. Ulisses flagra Lyris mexendo nas coisas na casa da família Brandão. Pilar reage ao encontrar Adriana no escritório de Pedro.