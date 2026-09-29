Pilar procura Tom: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta terça-feira, 29/09
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 115 – terça-feira, 29
César e Bia ficam felizes por Adriana. Fernando lamenta a sintonia entre Felipe e Mau Mau. André diz a Dora que deseja ficar com ela para sempre. Iuri avisa a Pilar que Andréa não tem família, e que ela é sustentada pelo ex-marido Joel. Pilar pensa em contratar Joel para o jantar de noivado de Rafael e Andréa. Pedro estranha ao receber um telegrama de alguém misterioso. Pilar procura Tom.