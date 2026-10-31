Pilar pede a Ingrid para seduzir Heitor: confira resumo de Quem Ama Cuida neste sábado, 31/10
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 142 – dia 31, sábado
Adriana conclui que foi Pilar quem encomendou a agressão que sofreu na cadeia. Ulisses diz a Pedro que é contra a exumação do corpo de Arthur. Nancy sonda Tiago sobre um possível acordo com Adriana na joalheria. Silvana e Tiago discutem. Laurentino pede que Nancy se afaste de Tiago. Pilar e Zeni discutem. Iuri percebe que Tilde trocou a coleira de Maria Antonieta. Laurentino desabafa com Joel. Pilar pede a Ingrid para seduzir Heitor e convencê-lo a doar o apartamento para ela. Heitor procura por Otoniel. Adriana surpreende Zeni.