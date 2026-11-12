Pilar orienta Tom e Zeni: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta quinta-feira, 12/11
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 152 no ar dia 12, quinta-feira
Ademir mostra a Dora um documento contra André. Rosa alerta Elenice sobre Tom. Pedro diz a Adriana que já pensou o que fará a respeito dos arquivos com os laudos que foram adulterados e que estão em poder de César. Elenice aceita que o segurança contratado por Adriana vigie sua casa para protegê-la. Pilar orienta Tom e Zeni a deixarem um galpão em condições para servir de cativeiro. Adriana nota a tristeza de Dora. Heitor concorda com a decisão de Adriana de não denunciar Ulisses. César aceita a ideia de Pedro para abrir uma fundação e ajudar as pessoas que foram vítimas dos laudos fraudados. Pilar leva Iuri para sua primeira aula de instrução de tiro com Tom.