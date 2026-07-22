Pilar observa Iuri: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta quarta, 22
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 56 – quarta-feira, 22
Suely faz revelações sobre Ademir durante o encontro com Adriana. Silvana combina com Pedro e Cléber como representarão Tiago. Pilar observa Iuri. Suely procura Pedro para denunciar Ademir e fica surpresa ao saber do parentesco do advogado com o ex-chefe. Cléber avisa a Silvana e Tiago que eles precisam buscar o apoio de Ulisses. Edvaldo se sente atraído por Tilde. Suely fica sabendo por Mirtes a verdadeira identidade de Adriana, que se passou como Ivone para ganhar a confiança da secretária. Dora não acredita quando André afirma que Ademir a trai. Bruna se nega a contar sobre sua doença a Carmita, e Pedro não concorda. Suely pressiona Adriana a explicar o motivo de ter escondido seu nome verdadeiro e ter indicado Pedro como advogado.