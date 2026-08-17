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Cultura

Pilar humilha Brigitte: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta segunda, 17

Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 ago 2026, 06h05
Leticia Colin como a protagonista Adriana em 'Quem Ama Cuida', nova novela das 9 da Globo
Leticia Colin como a protagonista Adriana em 'Quem Ama Cuida', nova novela das 9 da Globo  (Reprodução/TV Globo)
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Pilar humilha Brigitte: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta segunda, 17 Priorizar nos meus resultados Google

Capítulo 78 – segunda-feira, 17

Dora sente-se culpada e pede para André ir embora. Otoniel conta a Adriana e a Mau Mau sobre Francesca. Adriana manda Iuri procurar o anel de Arthur. Pilar humilha Brigitte diante de Bia. Nancy nota a aproximação de Lyris com Ulisses ao ouvir a amiga falar do irmão de Arthur. Edvaldo flagra Iuri no quarto de Diná com o anel de Arthur, e Iuri se vê obrigado a contar ao funcionário que é infiltrado de Adriana. Adriana encontra uma pista no anel de Arthur. Pilar descobre que Brigitte mandou o vídeo gravado por Edvaldo do desfile de Iuri para suas amigas. Pilar expulsa Brigitte de casa. Pedro pergunta a Ademir se ele pagou o perito do processo de Adriana para fraudar o laudo. Adriana descobre que Arthur deixou joias valiosas e barras de ouro em seu nome em um cofre no banco.

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TAGS:
Globo
Quem Ama Cuida
Resumo de novela
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