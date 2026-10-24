Pilar fica furiosa: confira resumo de Quem Ama Cuida neste sábado, 24/10
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 136 – dia 24, sábado
Adriana e família comemoram o resultado da revisão criminal. Pilar fica furiosa quando Diná lhe comunica sobre a absolvição de Adriana. Edvaldo declara seu amor a Tilde. César fica apreensivo com a forma como Rafael reagiu a sua opinião sobre a inocência de Adriana. Fernando comenta com Ivana que está sendo difícil não poder ser quem é para agradar Diná. Elenice enfrenta Tom e decide visitar Adriana. Adriana avisa a Pilar que ela será expulsa do apartamento de Arthur, e deixa claro que não está mais em condicional. Adriana dá um tapa na cara de Pilar.