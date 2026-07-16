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Cultura

Pilar faz escândalo: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta quinta, 16

Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jul 2026, 06h00
Pessoas em um jantar formal, com uma mulher loira de vestido claro em pé, erguendo uma taça. Outros convidados sentados à mesa decorada com um candelabro dourado e velas acesas, pratos brancos e taças de cristal. Um homem de terno escuro está de costas no canto direito, e um homem mais velho de terno escuro está sentado à direita da mesa. O ambiente é elegante, com cortinas e paredes escuras
Cena de 'Quem Ama Cuida' -  (Divulgação/TV Globo)
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Pilar faz escândalo: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta quinta, 16 Priorizar nos meus resultados Google

Capítulo 51 – quinta-feira, 16

Pilar arma um escândalo e faz acusações contra Adriana. Pedro garante a Bruna que seu compromisso é com ela. Pilar se encanta com Iuri. Adriana pede ajuda a Mau Mau para descobrir algo que possa prejudicar Ademir. André pensa em Dora. Rosa fica preocupada com Elenice. Adriana conta a Lyris que Ulisses é irmão de Arthur, e pede à amiga para descobrir coisas que possam ajudá-la em sua vingança. Camilo não aceita a ajuda de Nancy. Brigitte se encanta por César. Adriana pergunta a Nancy e a Lyris se pode contar com as amigas para se vingar das pessoas que a colocaram na cadeia.

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TAGS:
Globo
Quem Ama Cuida
Resumo de novela
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