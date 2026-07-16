Pilar faz escândalo: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta quinta, 16
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 51 – quinta-feira, 16
Pilar arma um escândalo e faz acusações contra Adriana. Pedro garante a Bruna que seu compromisso é com ela. Pilar se encanta com Iuri. Adriana pede ajuda a Mau Mau para descobrir algo que possa prejudicar Ademir. André pensa em Dora. Rosa fica preocupada com Elenice. Adriana conta a Lyris que Ulisses é irmão de Arthur, e pede à amiga para descobrir coisas que possam ajudá-la em sua vingança. Camilo não aceita a ajuda de Nancy. Brigitte se encanta por César. Adriana pergunta a Nancy e a Lyris se pode contar com as amigas para se vingar das pessoas que a colocaram na cadeia.