Pilar expulsa todos: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta quarta, 17
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 27 – quarta-feira, 17
Adriana pede ao avô para cuidar de Elisa e Maurício. Pedro e Cléber entram com o recurso de apelação contra a condenação de Adriana. Dora diz a Ademir que o marido ajudou a condenar uma inocente. Lyris aconselha Adriana a ficar longe de Nancy. Adriana revela a Pedro que também o ama. Pedro diz a Ademir que não quer mais contato com o pai. Pilar surpreende Otoniel e sua família, expulsando todos da casa de Arthur.