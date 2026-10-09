Pilar explica seu plano a Tom: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta sexta-feira, 09/10
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 123 – dia 9, sexta-feira
Pilar explica seu plano a Tom. Ingrid acolhe Rafael. Iuri decide se afastar de Ingrid, a fim de ajudar Adriana em seu plano. Pedro diz a André que a inocência de Adriana depende de sua atuação. Rosa procura Joel para perguntar sobre o caderno de receitas e descobre que ele é filho de Francesca. Otoniel e Elisa se desentendem. Rosa estranha o incômodo de Diná quando o assunto é Francesca. Adriana pensa em ir à cidade de Diná para desvendar o passado da governanta. Tom avisa a Pilar que os homens que irão ajudá-lo no serviço encomendado por ela já estão prontos para agir.