Pilar encomenda um serviço com Zeni: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta quinta-feira, 29/10
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 140 – dia 29, quinta-feira
Pilar encomenda um serviço com Zeni. Adriana conta a Pedro e Iuri sua ideia de colocar uma câmera na coleira de Maria Antonieta. Pilar se desespera com o sumiço de Maria Antonieta. Rafael pede desculpas a César pela atitude de Pilar e diz ao sócio que não tem intenção de desfazer a sociedade. Pilar acredita nas desculpas de Iuri e Edvaldo sobre Maria Antonieta. Lyris mente para Adriana ao dizer que Ulisses não comentou com ela sobre o desvio do dinheiro da joalheria. Ingrid tenta seduzir Heitor. Mirtes sente ciúmes da aproximação de Camilo com Nancy. Silvana não gosta de flagrar Nancy em sua casa com Tiago. Zeni observa Adriana e Pedro, sem ser vista.