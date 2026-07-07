Pilar é assaltada: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta terça, 7
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 43 – terça-feira, 7
Pilar confronta Adriana. Bruna discute com Carmita. Bia deixa claro a César que não gosta de Pilar. Brigitte reclama de Pilar para Tilde. Fábia diz a Dora que Ulisses mudou muito depois que ganhou a herança de Arthur. Patrick se oferece para ser par de Fábia na dança. Dora reconhece Otoniel ao vê-lo na academia. Ulisses perde dinheiro no jogo. Bruna pede emprego para Tiago na joalheria. Adriana revela a Maurício o motivo de ter se distanciado de Pedro. Rafael contrata Fernando. Adriana se voluntaria para ajudar pessoas desabrigadas. Pedro procura Ademir para dizer que ainda tem esperanças de que o pai se torne uma pessoa melhor. Pilar e seu motorista sofrem um assalto e são obrigados a sair do carro. Adriana e Pedro se encontram no abrigo como voluntários.